Rezidanstaki işkence olayında flaş gelişme! Türkiye Konya'daki bu olayı konuşmuştu

Türkiye 3 ay önce merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir rezidansta iç mimar Merve Kaya ve Demet Aydın'a yapılan işkenceyi konuşmuştu. Soruşturma kapsamında tutuklanan kafe sahibi Murat Demirci (41), nişanlısı ve ortağı Sara Demir (24) ile arkadaşları Tuğba Demirci (22) hakkında Merve Kaya'ya yönelik eylemleri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.
Bugün görülen davanın ikinci duruşmada tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.
TAHLİYE OLDULAR
Tutuklu sanıklar savunmalarında yaptıklarından dolayı pişman olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti ise savunmaların ardından tutuklu sanıkların yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.