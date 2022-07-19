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    • Yaşam
    • 19.07.2022 17:11
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    • 19.07.2022 17:11
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    Rezidanstaki işkence olayında flaş gelişme! Türkiye Konya'daki bu olayı konuşmuştu

    Son dakika haberine göre Konya'daki bir rezidansta yaşanan işkence olayında tutuklu bulunan kafe sahibi Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci yargılandıkları Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmada tahliye edildi.

    Rezidanstaki işkence olayında flaş gelişme

    Türkiye 3 ay önce merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir rezidansta iç mimar Merve Kaya ve Demet Aydın'a yapılan işkenceyi konuşmuştu. Soruşturma kapsamında tutuklanan kafe sahibi Murat Demirci (41), nişanlısı ve ortağı Sara Demir (24) ile arkadaşları Tuğba Demirci (22) hakkında Merve Kaya'ya yönelik eylemleri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

    Bugün görülen davanın ikinci duruşmada tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

    TAHLİYE OLDULAR
    Tutuklu sanıklar savunmalarında yaptıklarından dolayı pişman olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti ise savunmaların ardından tutuklu sanıkların yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

        Sanıkların diğer mağdur Demet Aydın'a yönelik işkenceleri nedeniyle tutukluluk hallerinin devam edeceği, 25 Temmuz'da Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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