Rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A. yaşadığı dehşeti anlattı! Kan donduran ifadeler...
Son dakika haberi... Konya'daki rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., avukatı aracılığıyla koruma kararı talebinde bulundu. Günler sonra dışarıya çıkan Demet A., "Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya adım bile atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum" diye konuştu. İşte genç kızın rezidansta maruz kaldığı işkence ve tacize ilişkin o anları anlattığı çarpıcı ifadeleri...
Konya'daki rezidansta saatlerce işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. 2 saat süren ifadede başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlatan Demet, "Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya adım bile atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum" dedi.
BİR DEĞİL İKİ MAĞDUR DAHA VAR
Sabah'ın haberine göre şüphelilerin 2 mağdura daha aynı işkenceyi yaptıkları ileri sürüldü.
Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) işkencelerine maruz kalan Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. Demet A. 2 saat süren ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarına kadar anlattı.
'KORUMA TEDBİR KARARI TALEP ETTİK'
Adliye çıkışı konuşan Demet A'nı avukatı Muhammet Çağrı Türk, "Savcı tarafından Demet'in ek ifadesi alındı. 2 saat süren bir ifade oldu. Demet başından geçen her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik.
Bu konu hakkında da Demet için koruma tedbir kararı uygulanmasını talep ettik. Savcı beyde bu talebin değerlendireceğini ve soruşturma aşamasının daha hızlı ilerleyeceğini, konuyu titizlikle araştırdıklarını söyledi. Şuanda soruşturma sürüyor. Demet'in avukatları olarak süreci takip etmeyi sürdüreceğiz.