Küçükçekmece’de filmleri aratmayan kovalamaca

Küçükçekmece'de kesinleşmiş cezası olduğu için yakalanan bir kişi, polis aracının içinden arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak kaçırılmak istendi. Şüphelinin araca binmesiyle birlikte bir polis memuruna çarparak kaçan şüpheliler, polisin kendi araçlarına binerek bir kişiyi bacağından vurması sonucu yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden işlediği bir suç nedeniyle kesinleşmiş cezası olan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. Bu sırada şüphelinin arkadaşları, yakalanan şahsı kaçırmak için plan yapıp, 34 LRP 81 plakalı kendi araçlarıyla polis aracının yanına yaklaştı.
POLİS MEMURUNA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Polis aracındaki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendisini kaçırmak isteyen arkadaşlarının arabasına bindi. Yakalanan şahsın arkadaşlarının arabasına binmesiyle birlikte, şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçtı.