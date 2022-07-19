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    • Yaşam
    • 19.07.2022 20:10
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    • 19.07.2022 20:16
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    Küçükçekmece'de filmleri aratmayan kovalamaca

    İstanbul Küçükçekmece'de kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, polis aracının içinden alınarak kaçırılmaya çalışıldı. Kovalamaca sırasında polislerin ateşi sonucu bir kişi bacağından vurulunca, kaçan sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı. Ekipler 3 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Küçükçekmece’de filmleri aratmayan kovalamaca

    Küçükçekmece'de kesinleşmiş cezası olduğu için yakalanan bir kişi, polis aracının içinden arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak kaçırılmak istendi. Şüphelinin araca binmesiyle birlikte bir polis memuruna çarparak kaçan şüpheliler, polisin kendi araçlarına binerek bir kişiyi bacağından vurması sonucu yakalandı.



    Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden işlediği bir suç nedeniyle kesinleşmiş cezası olan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. Bu sırada şüphelinin arkadaşları, yakalanan şahsı kaçırmak için plan yapıp, 34 LRP 81 plakalı kendi araçlarıyla polis aracının yanına yaklaştı.



    POLİS MEMURUNA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
    Polis aracındaki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendisini kaçırmak isteyen arkadaşlarının arabasına bindi. Yakalanan şahsın arkadaşlarının arabasına binmesiyle birlikte, şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçtı.



        KOVALAMACA SIRASINDA POLİS, ARACINA BİNDİĞİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
        Bu sırada polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada, bir polis memuru trafiğin yoğun olduğu bir bölgede şüphelilerin aracına bindi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın sürücüsü polis memurunun arabada olmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Bu sırada polis ve şüpheliler arasında araç içerisinde boğuşmalar yaşandı. Polis memuru ise belindeki tabancasıyla bir kişiyi bacağından vurunca, sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı. Arkadan gelen polis ekipleri ise araçta bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çarptığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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