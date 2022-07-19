Küçükçekmece’de filmleri aratmayan kovalamaca





KOVALAMACA SIRASINDA POLİS, ARACINA BİNDİĞİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Bu sırada polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada, bir polis memuru trafiğin yoğun olduğu bir bölgede şüphelilerin aracına bindi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın sürücüsü polis memurunun arabada olmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Bu sırada polis ve şüpheliler arasında araç içerisinde boğuşmalar yaşandı. Polis memuru ise belindeki tabancasıyla bir kişiyi bacağından vurunca, sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı. Arkadan gelen polis ekipleri ise araçta bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çarptığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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