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    • Yaşam
    • 19.07.2022 13:51
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    • 19.07.2022 14:10
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    8 gündür adım adım aranan Şehmus'tan sevindiren haber! Ormanlık alanda bulundu

    Son dakika haberleri... Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

    DHA
    8 gündür kayıp Şehmus’tan sevindiren haber!

    Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan 20 yaşındaki Şehmus Ele'yi arama çalışmaları, 8'inci günde de sürdürüldü.

    Oormandan çıkıp, yerleşim bölgelerine gittiği üzerinde durulan Ele'nin bulunan cep telefonu, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alınmıştı.

    Ele, aramaların 8'inci gününde İstanbul'un Çatalca ilçesinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

    AİLESİNİN YANINDAN AYRILDI
    İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi.

    Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

    400 KİŞİLİK EKİP DEVREYE GİRDİ
    Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi.

    Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

    CEP TELEFONU VE BIÇAĞI BULUNDU
    Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele'yi 12 Temmuz'da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi.

        Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında önceki akşam Ele'ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı.

        ORMANDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
        Şort ve terliklerin ana yola yakın mesafede bulunmasının ardından Ele'nin, ormandan çıkıp, yerleşim bölgelerine doğru gittiği ihtimali üzerinde durulmuştu

        Yerleşim yerleri bölgesinde jandarma tarafından 8'inci günde de aramalar sürdürülürken, Ele, Çatalca ilçesinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

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        Haberler Yaşam 8 gündür adım adım aranan Şehmus'tan sevindiren haber! Ormanlık alanda bulundu
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