Konya’da çevre felaketine neden olan 3 şahsa rekor ceza





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, AFAD ile yapılan incelemenin ardından atıkları bugün iş makineleriyle kamyonlara yükleyip 2 araziyi de temizledi. Olay yerinde inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, araziye atılan maddenin sülfürik asit ve karışık yağ olduğunu ve 3 kişiye en üst sınırdan toplam 38,5 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı. Akgün, şunları söyledi: ''Yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı. İlk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlama yağları, şanzıman yağları gibi atık yağlarının döküldüğünü tespit ettik. Bir taraftan da olayın adli boyutu kapsamında döken kişilerin tespitine yönelik çalışmalar tamamlandı ve bu atıkları döken 2 araç sürücüsü tespit edildi. Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu minvalde de bu dökümü yapan 2 kişiye 11'er milyon lira ve atıkları yüklenen işletmenin sahibine de 16,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu kişiler ve işletme hakkında da 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçuyla ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İşletmeyi de faaliyetinden menettik. Bulduğumuz bölge dışında bu soruşturma kapsamında aynı kişilerin Karatay ilçesinde de atık döktüklerini tespit ettik."