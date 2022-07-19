Konya’da çevre felaketine neden olan 3 şahsa rekor ceza

Konya'da, 2 ilçede boş araziye varillerle sülfürik asit ve karışık yağ bırakıp, 60 küçükbaşa zarar veren ve tutuklanan 1'i işletme sahibi, 2'si şoför 3 kişiye toplam 38,5 milyon lira 'idari para cezası' uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, ''Çevremizi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. İşletmeyi de faaliyetinden menettik'' dedi.
Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi ve Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş araziye, 17 Temmuz'da kamyonlarla, içinde yanıcı madde olan çok sayıda varil bırakıldı. Bölgede otlatılan 60 küçükbaş ise varillerden sızan sıvıya basarak yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin çevre güvenliği aldığı 2 bölgede de AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri inceleme yaptı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgeye 6 kamyon halinde kimyasal atık döküldüğünü belirledi. Polis, araçların sürücüleri Hacı Adem Çoban ve ağabeyi Metin Çoban ile atıkları döktüren oto temizleme iş yeri sahibi Remzi Polat'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen ve atık maddelerle bağlantıları olmadığını öne süren 3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece 'çevreyi kasten kirletme' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.