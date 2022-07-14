Turşu husumeti kavga çıkardı! Kapı komşuları tekme tokat birbirine girdi





'KAFAMDA 6 DİKİŞ VAR'

Komşularından şikayetçi olan Fethi Özdemir, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve girerken saldırıya uğradılar. Ben telefon sonrasında eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren 6 kişi tarafından saldırıya uğradım. Beni, eşimi ve çocuklarımı darbettiler. Olay, bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulması ile başladı. Sonrasında akrabalarını üzerimize kışkırtarak kendileri de içinde bulunduğu 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Kollarımın her tarafında darp izleri, kafamda 6 dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk, raporlarımız mevcut. Kendileri halen karşı dairede oturuyorlar. Herhangi bir can güvenliğimiz yok. Yatamıyoruz uyuyamıyoruz. Yetkililerden gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" diye konuştu.