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    • Yaşam
    • 14.07.2022 18:30
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    • 14.07.2022 18:30
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    Fethiye’de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 6 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Fethiye’de tekne battı

    Olay, Karagözler Mahallesi yarım adada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora olarak su almaya başladı. Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kıyıya çıktı.

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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    Haberler Yaşam Fethiye’de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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