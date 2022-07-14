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    • Yaşam
    • 14.07.2022 17:27
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    • 14.07.2022 17:27
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    Konya'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

    Son dakika haberleri... Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zincirleme kaza!

    Konya'nın Kulu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı.

    Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesi Olof Palme Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Galip C. (51) idaresindeki 42 DRG 35 plakalı otomobil, Yasin Y. (35) idaresindeki 42 LT 206 plakalı kamyonet ve İlhami U. yönetimindeki 06 CHD 80 plakalı tır, yan yana geçmek isterken çarpıştı.

    3 aracın karıştığı kazada; sürücülerden Galip C., yanında yolcu olarak bulunan Aysun C. (60) ile kamyonet sürücüsü Yasin Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Konya'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi
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