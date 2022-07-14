Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.07.2022 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 16:57
    ABONE OL

    Sivas'ta facianın eşiğinden dönüldü! Metreler kala toprağa saplandı

    Sivas'ta öğle saatlerinde kontrolden çıkan beton yüklü TIR, bariyerleri aşarak 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarına metreler kala toprağa saplanarak durabildi.

    Metreler kala toprağa saplandı! Yer: Sivas

    Sivas'ta kontrolden çıkan beton blok yüklü TIR, bariyerleri aşıp, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarına metreler kala toprağa saplandı. Kazada sürücü yaralandı.

    Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunda Taşlıdere mevkisi, Yassıcabel köyü yol ayrımında meydana geldi.

    Durmuş Sağır (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü TIR, bariyerlere aşıp, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarına metreler kala toprağa saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sağır, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Darbe seviciler o gece dersini aldı!
    Haberler Yaşam Sivas'ta facianın eşiğinden dönüldü! Metreler kala toprağa saplandı
        SON DAKİKA