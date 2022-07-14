Sivas'ta facianın eşiğinden dönüldü! Metreler kala toprağa saplandı

Sivas'ta kontrolden çıkan beton blok yüklü TIR, bariyerleri aşıp, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarına metreler kala toprağa saplandı. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunda Taşlıdere mevkisi, Yassıcabel köyü yol ayrımında meydana geldi.

Durmuş Sağır (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü TIR, bariyerlere aşıp, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarına metreler kala toprağa saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sağır, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.