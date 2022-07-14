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Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Satışlar internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan yapılacak.

DHA
14.07.2022 16:42 - Son Güncelleme: 14.07.2022 16:55
Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile bugün itibariyle petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı.

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Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

Petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek. Hayvanlar ise petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak.

Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak. Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.

Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

"VİTRİNDEN KALKARSA, MERDİVEN ALTINA İNER"
Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, yasağın kendilerine kötü yansıdığını ifade ederek "Dükkanı boşalttık. Kedi ve köpek satışının yasaklanmasının sonucu kötü olacak, merdiven altına inecek. Burada hayvanları veteriner kontrol edip veriyordu. Kimlikli ve aşılı hayvan satıyorduk.

Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

İnternetten satış yapılacak. Fakat köpeğe bir şey olduğunda karşında muhattap bulamayacaksın. Sonuçları daha kötü olacak. Müşteri katalogdan bakacak, beğenecek. Sipariş üzerine köpek getireceğiz, faydalı bir uygulama değil. İnsanlar görerek, içine sinerek alıyordu hayvanı" diye konuştu.

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