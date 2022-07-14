Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak

Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak. Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.