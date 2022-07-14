Bugün yürürlüğe girdi! Petshop vitrinlerinde artık kedi ve köpek konulmayacak
Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Satışlar internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan yapılacak.
Petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek. Hayvanlar ise petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak.
Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak. Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.
"VİTRİNDEN KALKARSA, MERDİVEN ALTINA İNER"
Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, yasağın kendilerine kötü yansıdığını ifade ederek "Dükkanı boşalttık. Kedi ve köpek satışının yasaklanmasının sonucu kötü olacak, merdiven altına inecek. Burada hayvanları veteriner kontrol edip veriyordu. Kimlikli ve aşılı hayvan satıyorduk.