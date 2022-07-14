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    • Yaşam
    • 14.07.2022 17:09
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    • 14.07.2022 17:26
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    Antalya'da korkunç kaza! TIR'la kamyonet çarpıştı! Yanarak can verdiler

    Antalya'da bir TIR ile karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, araçlarda bulunan 3 kişi can verdi 1 kişi ise ağır yaralandı.

    Antalya’da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Bucak kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

    Korkuteli'den Bucak yönüne giden Özgür Kurnacı kontrolündeki 15 AAF 500 plakalı TIR, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçlardaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



    Yapılan incelemede Kemal İlassa ve Nuh Öztürk ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan TIR şoförü Özgür Kurnacı ise gelen ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.



        Kazanın olacağını fark eden Kemal İlassa'nın kamyonetten atlayıp kurtulmak isterken yaşamını yitirdiği, Nuh Öztürk ile kimliği tespit edilemeyen kişinin ise aynı araçta yanarak can verdiği belirlendi.

        Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre ulaşıma kapandı.

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