Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı

"KUTSAL TOPRAKLARA GENÇKEN GİDİN" TAVSİYESİ

Kafilede yer alan Rukiye Çelik, basın mensuplarına, kutsal topraklardan ayrıldıkları için çok üzüldüklerini ve duygulandıklarını söyledi.

Hac vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Türkiye'ye geldiğimiz için de çok sevinçliyiz. Hacca kesinlikle gençken gidilsin." dedi.