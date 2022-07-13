İstanbul'da bisikletliler isyanda! Bisiklet yolları işgal altında

"ARABALAR BİZİ SÜREKLİ SIKIŞTIRIYOR"

Kerim İpek, "Arabalar bizi sürekli sıkıştırıyor, sürekli korna çalıyor. Sinyal hareketi veriyoruz ama bizi anlamıyorlar. Ben bisiklet yollarının artırılmasını istiyorum. Sadece sahil taraflarında bisiklet kullanılıyor. Bisiklet sadece sahilde sürülmek için kullanılmıyor, ulaşım aracı gözüyle bakıyorum. Bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu.

Muhammet Mustafa Kaplan da "Bu yollar biraz daha iyileşti, güzelleşti ama buradan da gitsek önümüze yine araba kırıyor. Biz de çarpıyoruz" dedi.