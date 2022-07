İstanbul'da bisikletliler isyanda! Bisiklet yolları işgal altında

"AKŞAM VAKİTLERİ DAHA TEHLİKELİ OLUYOR"

Bahçelievler'deki bisiklet yolunu kullanan ve gezinti için değil taşıma için bisiklet sürdüğünü söyleyen Zahit Erdem, "Bu bisiklet yolunu kullanamıyorum çünkü genelde arabalar park ediyor. Ya yol pis ya kanalizasyon mazgalları var. Bundan dolayı tehlikeli buluyorum. Özellikle akşam vakitleri çok daha tehlikeli oluyor. Genelde yolu kullanıyorum ve bu yolun pek bir anlamı yok. Tedirgin oluyorum çünkü arabaların her an kapısı açılabilir. Her an sağa dönüp, durabilirler, benim önüme kırabilirler. Bundan dolayı bisiklet yolu şart ama mecburen Bağcılar'dan Bakırköy'e kadar sürüyorum. Bu tehlikeyi her zaman yaşıyorum. Cuma akşamları daha dolu oluyor" dedi.