İstanbul'da bisikletliler isyanda! Bisiklet yolları işgal altında

İstanbul'da birçok kişi hem işe gitmek hem de spor yapmak amacıyla bisiklet kullanıyor. Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de bisiklet sürücülerinin güvenliği için ayrılan bisiklet yolları ise hem yapımları hem de araçların park yeri haline gelmesi nedeniyle kullanılamaz durumda.
Bu durum ise, bisikletlilerin trafiğin içinde yola çıkmasına neden oluyor. Güvenli bisiklet yollarının olmadığını belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Sağlıklı ve güvenli bir bisiklet yolu yok. Çoğu da bir yere ulaşabilir bir bisiklet yolu değil. Okula, bakkala, camiye, pazara, toplu ulaşıma ulaşabileceğimiz güvenli bir bisiklet ağımız yok. Bisiklet yolu kalitesizse insanlar tercih etmiyor, asfaltı kullanıyor" ifadelerini kullandı.
"GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARIMIZ YOK"
Mustafa Suyabatmaz, "Pek çok sorun var. Güvenli bisiklet yollarımız yok. Plastik delinatörleri maalesef şehir içinde araçlar ezerek parçalıyor, yok sayıyor.