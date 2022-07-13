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    • Yaşam
    • 13.07.2022 23:41
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    • 13.07.2022 23:52
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    100 binin üzerinde! 4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

    4-10 Temmuz koronavirüs tablosu... Sağlık Bakanlığı 4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı.

    Haftalık tablo

    Sağlık Bakanlığı 4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.

    VAKA SAYILARI 100 BİNİN ÜZERİNDE
    Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 61 bin 47 oldu.

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

    60 BİN ARTTI
    27 Haziran-3 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 57 bin 113'tü. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 60 bin arttı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Yaşam 100 binin üzerinde! 4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
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