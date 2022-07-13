100 binin üzerinde! 4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 4-10 Temmuz haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.

VAKA SAYILARI 100 BİNİN ÜZERİNDE

Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 61 bin 47 oldu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

60 BİN ARTTI

27 Haziran-3 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 57 bin 113'tü. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 60 bin arttı.