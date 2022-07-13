İzmir'de korkunç son! Çiftlik evinde ölü bulundu: Şüpheli kaçmaya çalıştı, polis kıskıvrak yakaladı





KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, Değirmenci'yi öldürdüğü öne sürülen H.D.'nin peşine düştü. Şüpheli H.D.'nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.