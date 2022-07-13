Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem! | AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin şu bilgiler verildi;

"Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Pazarcik (Kahramanmaras) Tarih-Saat : 13.07.2022, 21:15:51 TSİ Enlem : 37.3976 N Boylam : 37.2053 E Derinlik : 7.56 km"