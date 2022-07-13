Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem! | AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan depreme ilişkin şu bilgiler verildi;
"Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Pazarcik (Kahramanmaras) Tarih-Saat : 13.07.2022, 21:15:51 TSİ Enlem : 37.3976 N Boylam : 37.2053 E Derinlik : 7.56 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.07.13 21:22:55 37.4268 37.1992 5.5 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 21:15:50 37.3895 37.1660 12.8 -.- 3.6 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 19:44:04 37.7825 26.1192 5.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.13 18:49:49 37.4625 37.2813 5.5 -.- 2.2 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 18:16:42 38.4957 30.5945 15.5 -.- 1.2 -.- HALLAC-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.07.13 18:05:19 37.4417 37.2318 5.3 -.- 2.0 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 17:58:24 37.4372 37.2388 6.3 -.- 1.8 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 17:56:41 37.4372 37.2408 5.3 -.- 3.1 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 17:55:51 37.3933 37.1590 6.6 -.- 2.1 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.13 16:59:48 36.9505 27.7115 22.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.13 14:49:53 37.8765 29.6110 2.1 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlks