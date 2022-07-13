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    • Yaşam
    • 13.07.2022 21:25
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    • 13.07.2022 21:42
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    Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem! | AFAD Kandilli son depremler

    Kahramanmaraş son depremler.... AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcik olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak bildirildi.

    Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan depreme ilişkin şu bilgiler verildi;

    "Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Pazarcik (Kahramanmaras) Tarih-Saat : 13.07.2022, 21:15:51 TSİ Enlem : 37.3976 N Boylam : 37.2053 E Derinlik : 7.56 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.07.13 21:22:55 37.4268 37.1992 5.5 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 21:15:50 37.3895 37.1660 12.8 -.- 3.6 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 19:44:04 37.7825 26.1192 5.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2022.07.13 18:49:49 37.4625 37.2813 5.5 -.- 2.2 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 18:16:42 38.4957 30.5945 15.5 -.- 1.2 -.- HALLAC-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

    2022.07.13 18:05:19 37.4417 37.2318 5.3 -.- 2.0 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 17:58:24 37.4372 37.2388 6.3 -.- 1.8 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 17:56:41 37.4372 37.2408 5.3 -.- 3.1 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 17:55:51 37.3933 37.1590 6.6 -.- 2.1 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.07.13 16:59:48 36.9505 27.7115 22.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.07.13 14:49:53 37.8765 29.6110 2.1 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlks
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