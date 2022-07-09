Ayşe Dırla’yı Özgür Duran’ın şiddetinden kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker ailesine kavuştu

Konyalı Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'nın yardım çığlığına kulak verdi. Sevgilisi Özgür Duran'dan şiddet gören genç kadını kurtarmak istedi. Bu sırada çıkan boğuşmada bıçaklanan Duran hayatını kaybedince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şeker'e önce 12 yıl 6 ay ceza verildi. Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından ceza 10 yıl 10 aya indirildi. Perşembe günü de tutukluğuna yapılan itiraz kabul edildi. 2 yıl 5 aydır cezaevinde bulunan genç, tahliye edildi. 2 yılın ardından ilk kez baba evinde uyanan Kadir "İçeride bol bol kitap okudum. Tecrübelerimle ilgili notlar aldım. Bu tahliye kararı ile birlikte çifte bayram yaşıyorum. Şimdi ailemin yanındayım bunun keyfini çıkartacağım. Çok mutluyum. Serbest kalmam için bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. Çeşitli vakıf ve işinsanlarının tıp okumak isteyen Kadir Şeker'in eğitim masraflarını üstlenmek için harekete geçtiği belirtildi. Kadir Şeker, sosyal medyadan "Bana destek olan herkese teşekkür ederim" paylaşımı yaptı.