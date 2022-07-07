"Bir kadının çığlığına gitti" demişti! İşte Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri
Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüş, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Şeker'in babası Cengiz Şeker "Sadece orada bir kadının ağlama sesine gitmiştir ama maalesef tebelleş olmuştur, adamın elinden kurtulamamıştır, kendini savunmak zorunda kalmıştır" demişti. İşte Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri...
Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verildi.
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Yargıtay'ın bozma kararına uyularak, sanık Kadir Şeker'in cezasının 10 yıl 10 ay hapis cezası şeklinde hüküm altına alındığı, dolayısıyla mahkemece yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.
Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, telefonda yaptığı açıklamada, "Tahliye haberini aldığımız için ve oğlumuza kavuşacağımız için çok mutluyuz." dedi.
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.
Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.