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"Bir kadının çığlığına gitti" demişti! İşte Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri

Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüş, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Şeker'in babası Cengiz Şeker "Sadece orada bir kadının ağlama sesine gitmiştir ama maalesef tebelleş olmuştur, adamın elinden kurtulamamıştır, kendini savunmak zorunda kalmıştır" demişti. İşte Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri...

07.07.2022 18:19 - Son Güncelleme: 07.07.2022 18:19
Bir kadının çığlığına gitti demişti! İşte Kadir Şeker’in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri

Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verildi.

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Bir kadının çığlığına gitti demişti! İşte Kadir Şeker’in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Yargıtay'ın bozma kararına uyularak, sanık Kadir Şeker'in cezasının 10 yıl 10 ay hapis cezası şeklinde hüküm altına alındığı, dolayısıyla mahkemece yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Bir kadının çığlığına gitti demişti! İşte Kadir Şeker’in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, telefonda yaptığı açıklamada, "Tahliye haberini aldığımız için ve oğlumuza kavuşacağımız için çok mutluyuz." dedi.

Bir kadının çığlığına gitti demişti! İşte Kadir Şeker’in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bir kadının çığlığına gitti demişti! İşte Kadir Şeker’in tahliyesi sonrası babasının ilk sözleri

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

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