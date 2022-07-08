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    • 08.07.2022 17:28
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    Kadir Şeker'in avukatından 'sahte hesap' uyarısı

    Konya'da dün tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker'in kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ettiğini belirten avukatı Emrah Daylan, "Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar'' diyerek sosyal medya kullanıcılara uyarıda bulundu.

    DHA
    Sahte ’Kadir Şeker’ hesaplarına karşı uyarı

    Konya'da dün tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan, sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili kullanıcılara uyarıda bulundu.

    12,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
    Konya'da, 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 5 Temmuz günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.

    İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

    TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
    Mahkeme, Kadir Şeker'in, 2 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, Ceza İnfaz Kanunu'na göre Açık Cezaevi'ne geçme süresini doldurduğunu ve Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin de Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2022 tarihine kadar izinli olduğunu belirterek tahliyesine karar verdi.

    DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR
    Yurt dışına çıkış yasağı konulan Kadir Şeker, dün akşam saatlerinde bulunduğu Akşehir Açık Cezaevi'nden tahliye oldu. Avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in ailesiyle birlikte olduğunu belirterek, ''Kadir, şu an sağlık durumu iyi, ailesiyle birlikte. Bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor'' dedi.

    KADİR ŞEKER ADINA SAHTE HESAP AÇTILAR
    Avukat Daylan, sosyal medyada Kadir Şeker adına açılan hesaplarında sahte olduğunu ifade ederek, ''Müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur. Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar olup, kesinlikle itibar edilmemesi başta sayın basınımız olmak üzere milletimizden istirham ederim. Müvekkilimiz halen cep telefonunu dahi açmamış olup, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kurmaktayız'' diye konuştu.

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