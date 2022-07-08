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    • Yaşam
    • 08.07.2022 10:12
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    • 08.07.2022 10:33
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    Tek tekerli hız denemesi kötü bitti! Motosikletler birbirine girdi

    Motosikletle tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücüs direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı. Kaza kask kamerasına yansıdı.

    Tek tekerin sonu kaza!

    Çatalca'da tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı.

    MOTOSİKLETTE TEK TEKER ÜZERİNDE HIZ DENEMESİ
    Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi.

    KAZA GELİYORUM DEDİ
    Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı.

    3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi.

    Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.

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    Haberler Yaşam Tek tekerli hız denemesi kötü bitti! Motosikletler birbirine girdi
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