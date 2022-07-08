Ataşehir’de 2 İETT otobüsü birbirine girdi: 1 yaralı

Ataşehir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu hafif yaralandı.

ANİ FREN YAPTI

Saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde, 34 VP 6066 plakalı E.B. yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.