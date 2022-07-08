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    • Yaşam
    • 08.07.2022 10:18
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    • 08.07.2022 10:18
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    Ataşehir’de 2 İETT otobüsü birbirine girdi: 1 yaralı

    Ataşehir’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak ani fren yapan İETT otobüsüne, arkasından gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada iki otobüste demaddi hasar meydana gelirken, 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

    DHA
    İki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı

    Ataşehir'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu hafif yaralandı.

    ANİ FREN YAPTI
    Saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde, 34 VP 6066 plakalı E.B. yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.

    ARKADAN ÇARPTI
    O esnada arkadan gelen 34 JR 0036 plakalı N.T. yönetimindeki İETT otobüsü sürücüsü öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuyu çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        "HAFİF YARALANDI"
        Kazayı gören Zeynel Abidin Yılmaz, "Öndeki araç, durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüste duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi" şeklinde konuştu.
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        Haberler Yaşam Ataşehir’de 2 İETT otobüsü birbirine girdi: 1 yaralı
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