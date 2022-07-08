1 tonluk 'Paşa' kurban pazarında ilgi odağı oldu: Değeri tam 75 bin lira

Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Pazarlarda besiciler ile müşteriler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

1 TONLUK PAŞA İLGİ ODAĞI OLDU

Çerkezköy hayvan pazarındaki 1 ton 50 kilogram ağırlığıyla sahiplerinin "Paşa" ismini verdiği boğa pazara girenlerin dikkatini topluyor.

75 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Hüseyin İşcan ve Hasan Çıkman'ın yetiştirdiği boğa için 75 bin lira isteniyor.

İşcan, 3 yaşındaki boğanın merada yetiştirildiğini ve ortalama 700 kilogram et vereceğini söyledi.