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    • Yaşam
    • 08.07.2022 10:44
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    • 08.07.2022 10:44
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    1 tonluk 'Paşa' kurban pazarında ilgi odağı oldu: Değeri tam 75 bin lira

    Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyenler arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Pazarın en ilgi çeken kurbanlıklarından biri "Paşa" isimli boğa oldu. Sahipleri 'Paşa'ya 75 bin lira değer biçti.

    İşte ’Paşa’nın değeri

    Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

    Pazarlarda besiciler ile müşteriler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

    1 TONLUK PAŞA İLGİ ODAĞI OLDU
    Çerkezköy hayvan pazarındaki 1 ton 50 kilogram ağırlığıyla sahiplerinin "Paşa" ismini verdiği boğa pazara girenlerin dikkatini topluyor.

    75 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ
    Hüseyin İşcan ve Hasan Çıkman'ın yetiştirdiği boğa için 75 bin lira isteniyor.

    İşcan, 3 yaşındaki boğanın merada yetiştirildiğini ve ortalama 700 kilogram et vereceğini söyledi.

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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam 1 tonluk 'Paşa' kurban pazarında ilgi odağı oldu: Değeri tam 75 bin lira
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