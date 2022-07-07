Çifte cinayetin katili Abdullah Türkoğlu'ndan kan donduran sözler: Bugünü bilerek seçtim

"DÜKKANDA KİMİ BULDUYSA ONA SIKMIŞ"

Teyzesinin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Burak Ocak, "2013'de beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş. Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Orada da benim öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abiside bunun gecen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler. Beni vurmaya gitmiş. teyzemde bende davacıydı" diye konuştu.

Görevi başında katledilen avukat için bugün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Servet Bakırtaş'ın cübbesi, tabutunun baş ucuna bırakıldı. Bakırtaş'ın annesi, eşi ve dört evladı gözyaşları ve feryatlar içerisinde taziye dileklerini kabul etti. Bakırtaş'ın yakınlarının yanı sıra birçok meslektaşı da cenazede onu yalnız bırakmadı. Bakırtaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.