Şişli'de yangın paniği! Metruk bina alev alev yandı

Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Binadan yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti.