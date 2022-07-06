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    • Yaşam
    • 06.07.2022 09:28
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    • 06.07.2022 09:28
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    Hafif ticari araç duvara çarparak takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

    Ordu’nun Ünye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanırken, 1 yolcu hayatını kaybetti.

    İHA
    Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

    Sabah saatlerinde Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde Kerim U. idaresindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, çimento kavşağından geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR
    Kaza sonrası sürücü Kerim U. ve yanında bulunan Burak O. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

    YARALI YOLCU KURTARILAMADI
    Yaralılardan Burak O. Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kerim U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam ettiği bildirildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Hafif ticari araç duvara çarparak takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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