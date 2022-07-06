YARALI YOLCU KURTARILAMADI

Yaralılardan Burak O. Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kerim U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam ettiği bildirildi.