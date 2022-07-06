Sabah saatlerinde Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde Kerim U. idaresindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, çimento kavşağından geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kaza sonrası sürücü Kerim U. ve yanında bulunan Burak O. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
YARALI YOLCU KURTARILAMADI
Yaralılardan Burak O. Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kerim U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam ettiği bildirildi.