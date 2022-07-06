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    • Yaşam
    • 06.07.2022 08:30
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    • 06.07.2022 08:49
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    İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi

    İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir beton mikseri devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Feci kaza! Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi

    Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği beton mikseri devrildi. Araçta yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

    Kaza, dün akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeşehir Esenyurt arasında bulunan yan yolda ilerleyen Nebil Akkartal yönetimindeki 34 ENZ 258 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

    Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Nebil Akkartal'ı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için Bahçeşehir'den sevk edilen itfaiye ekibi, sağlık görevlilerinin gözetiminde titiz bir çalışma başlattı.

    Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi
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