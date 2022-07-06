Edirne'den Bodrum'a giden İbrahim Güner'in kullandığı yolcu otobüsü, dün sabah Kırklareli Lüleburgaz'a geldiği sırada facia yaşandı. Şoför yola çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Otobüs kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri aştı. Şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü İbrahim Güner ile Sabahattin İğdi, Özcan Bayraktaroğlu, Ceyhun Erol, Caner Üste ve 7 yaşındaki Berat Çiftçi'nin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nedret Erol, kaza öncesi iki kez tehlike atlattıklarını belirterek, şoförün uyuma ihtimali olduğunu söyledi.
(ERDEM ESEN)
- Yaşam
- 06.07.2022 Gazete
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü otobüsü devirdi! 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
İbrahim Güner’in kullandığı yolcu otobüsü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi yaralandı. Otobüsün bu kazadan önce de bir kaza atlattığı belirlendi.
Edirne'den Bodrum'a giden İbrahim Güner'in kullandığı yolcu otobüsü, dün sabah Kırklareli Lüleburgaz'a geldiği sırada facia yaşandı. Şoför yola çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Otobüs kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri aştı. Şarampole yuvarlandı.