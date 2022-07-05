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    • Yaşam
    • 06.07.2022 01:44
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    • 06.07.2022 01:44
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    Kayseri'de gece yarısı bıçaklı kavga! 1 yaralı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda gece yarısı iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından bıçaklar da çekilince 1 kişi yaralandı.

    DHA
    Kayseri’de gece yarısı bıçaklı kavga

    Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırıldı.

    Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Kavgada Y.A., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Y.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de gece yarısı bıçaklı kavga! 1 yaralı
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