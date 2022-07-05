Kilosu 800-850 lira! Amasya Taşova'da çiçek bamyası düğünlerde gram altın yerine takılıyor

Taşova'da yetiştirilen coğrafi işaret tescilli lezzetli Taşova çiçek bamyasının bir kilosu gram altınla yarışıyor. Bugünlerde kurusunun kilosu 800 ile 850 liradan alıcı bulan bamya çiçeği, sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için geçen yıllarda 'çeyrek altın' günümüzde ise güncel kurdan dolayı 'gram altın' olarak adlandırılıyor.
Taşova'da bir kır düğün salonunda dünya evine giren Işıl ve Mehmet Şahin çiftinin düğünlerinde gelinin amcası Birol Torun, çifte takı takmak yerine, "gram altın" değerinde bamya taktı.
Amca Birol Torun, "Bizim Taşova bamyası, Taşova'nın gram altını olduğu için yeğenim Işıl'a, gram altın niyetine bamya taktım. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.