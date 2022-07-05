Kilosu 800-850 lira! Amasya Taşova'da çiçek bamyası düğünlerde gram altın yerine takılıyor

'Taşova çiçek bamyası' olarak coğrafi işareti alınıp, kaydı yapılan ve çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Bizim için hem maddi anlamda hem de bir kalite olması hasebiyle çok değerlidir. Kilosu 800 ile 850 lira civarında bir rakamdır" dedi.