Konya’daki kazada 5 genç hayatını kaybetmişti! Şok detay ortaya çıktı! Arabayı kullanan kişinin ehliyeti yokmuş!
Konya Beyşehir'de 5 kişiye mezar olan kazada şok detay ortaya çıktı. Sürücü koltuğunda oturan 19 yaşındaki Dilara Çoban'ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan araba içerisindeki diğer kişilerin de kemerlerinin arkadan takılı olduğu belirlendi.
Konya-Beyşehir karayolunun 55'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, Dilara Çoban idaresindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Beyşehir istikametine gitmekte olan Koray Anık (44) idaresindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada Çoban'ın kullandığı otomobildeki arkadaşları Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Ayşenur Boncuk (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Çoban ile aynı araçtaki Nisanur Karabulut (17), karşı aracın sürücü Anık ve kızı Ela Ceylin Anık (17) yaralandı.
Soruşturmayı yürüten ekipler tarafından yapılan incelemelerde Dilara Çoban'ın kullandığı otomobilin Muammer Tan adına kayıtlı olduğu, Çoban'ın da ehliyetinin olmadığını belirlendi.
Ayrıca kazada ölen arkadaşların emniyet kemerlerinin de arkadan takılı olduğu, sadece yaralıların kemerlerinin takılı olduğu ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Dilara Çoban'ın Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'şerit izleme ve değiştirme' maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.