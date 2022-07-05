Konya’daki kazada 5 genç hayatını kaybetmişti! Şok detay ortaya çıktı! Arabayı kullanan kişinin ehliyeti yokmuş!

Ayrıca kazada ölen arkadaşların emniyet kemerlerinin de arkadan takılı olduğu, sadece yaralıların kemerlerinin takılı olduğu ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Dilara Çoban'ın Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'şerit izleme ve değiştirme' maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.