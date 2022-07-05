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    Hayatını kaybeden SMA'li Mustafa Yağız Gülmez için toplanan para minik Alperen Çelik'e umut oldu

    Alperen Çelik, iki kulağı olmadan dünyaya geldi. 5 ay önce ABD’de ameliyat edildi. Sol kulağının tedavisi için yeniden kampanya düzenlendi. Hayatını kaybeden SMA’lı Mustafa Yağız Gülmez için toplanan para hesabına transfer edildi.

    Mutluluk duyduk

    Türkiye'yi kenetleyen haber İzmir'den geldi. 4 yaşındaki Alperen Çelik, iki kulağı da olmadan dünyaya geldi. Tek çare, ABD'deydi. 200 bin dolarlık tedavi için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. 5 ay önce ABD'ye giden Alperen, 8 Şubat'ta ameliyat edildi. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapıldı ve annesinin sesini ilk kez duyabildi. Çelik ailesi, oğullarının sağ kulağının da ameliyat olması için harekete geçti. Bu sırada, duygulandıran bir haber geldi. 21 Haziran'da hayatını kaybeden SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız Gülmez için toplanan yardım parası, Alperen'in hesabına transfer edildi. Çok duygulandıklarını söyleyen anne Fidan Funda Çelik, "Mustafa Yağız, oğluma ses oldu. 8 Eylül'de oğlum ikinci kulağına kavuşacak" dedi.



    Anne Funda Çelik, SMA'lı Mustafa'nın ailesine teşekkür etti.

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    Haberler Yaşam Hayatını kaybeden SMA'li Mustafa Yağız Gülmez için toplanan para minik Alperen Çelik'e umut oldu
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