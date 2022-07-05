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    Milyonerler, gözünü Demre’deki Kekova Adası’na dikti! Bir gecede villa inşa ettiler

    Milyonerler, gözünü Demre’deki Kekova Adası’na dikti! Zeytinlikleri, arsaları satın alıp üzerine bir gecede villa inşa etti! Onlardan biri de İngiliz Cloudya Jamey Hankes’ti! Kaçak evinin yıkımının hala yapılmaması tepki çekti.

    ’Demre’mülk!

    Türkiye, doğal güzelliğiyle dünyayı kendine hayran bıraktı. O yerler arasında doğası ve tarihi geçmişiyle dikkat çeken Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Kekova Adası vardı. Ancak dünyaca ünlü Kekova ve Üçağız Yarımadası'nda kaçak yapılaşma seneler geçtikçe arttı! Zeytinliklerin birer birer satışa çıkması, endişeleri katladı! Bölge sakinleri, tarihi adadaki kaçak yapılaşmanın bir türlü önüne geçilemediğinden yakındı. Doğal sit alanı olduğu için çivi bile çakılmaması gereken Kekova'daki kaçak yapıların yıkılmaması da tepkiye yol açtı.



    'GECEKONDU' VİLLA!
    Mülk sahiplerinin villaları bir gece yaptıkları anlaşıldı! Tartışılan bölgede kaçak yapısı olanlar arasında bir de İngiliz vatandaşı vardı! İngiliz Cloudya Jamey Hankes, Ziyat Koyu'nda 10 yıl önce aldığı yapıyı yıktırdı. Denize sıfır villa yaptı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Demre Belediyesi'nin yıkım kararı mahkemece onaylandı. Ancak istinaf mahkemesindeki itiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle yıkımın hala yapılmaması tepki topladı.



    FİYATLAR UÇTU...
    İnternet üzerinden verilen ilanlarda, Kekova Adası'nda 20 bin metrekarelik zeytinliğe 2.5 milyon lira yazıldı. Kale Üçağız'da denize sıfır özel koyu olan 19 bin metrekare tarlaya ise tam 65 milyon TL yazıldı...



        HALA YIKILMADI
        İngiliz Cloudya Jamey Hankes, uyanıklık yaptı! Tarihi sit alanına denize sıfır villa inşaatına başladı! Tepki çeken yapı hakkında yıkım kararı çıktı. Ancak istinaf süreci uzattıkça uzattı! İtiraz sürecinin devam etmesi üzerine hala yıkım yapılamaması tepkiye yol açtı.

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        Haberler Yaşam Milyonerler, gözünü Demre’deki Kekova Adası’na dikti! Bir gecede villa inşa ettiler
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