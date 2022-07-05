Milyonerler, gözünü Demre’deki Kekova Adası’na dikti! Bir gecede villa inşa ettiler

Türkiye, doğal güzelliğiyle dünyayı kendine hayran bıraktı. O yerler arasında doğası ve tarihi geçmişiyle dikkat çeken Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Kekova Adası vardı. Ancak dünyaca ünlü Kekova ve Üçağız Yarımadası'nda kaçak yapılaşma seneler geçtikçe arttı! Zeytinliklerin birer birer satışa çıkması, endişeleri katladı! Bölge sakinleri, tarihi adadaki kaçak yapılaşmanın bir türlü önüne geçilemediğinden yakındı. Doğal sit alanı olduğu için çivi bile çakılmaması gereken Kekova'daki kaçak yapıların yıkılmaması da tepkiye yol açtı.