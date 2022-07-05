Gizem Ezgi Biçen'in 8 yıllık evlat hasreti mucize şekilde son buldu

İstanbul'da yaşayan Gizem Ezgi Biçen (31), çocukluğundan beri katı yemekleri tüketmekte zorlandı. Yalnızca sıvı gıdaları yiyebildiği için hızla zayıfladı. Doktor doktor gezdi, ancak bir türlü durumuna çare bulamadı. 8 yıl önce evlenen Gizem Ezgi Biçen, hastalığı nedeniyle çocuk sahibi de olamadı. 4 kez tüp bebek tedavisi denedi, ancak hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Çalıştığı üniversite hastanesinde yapılan kontrollerde, akalazya hastası olduğu anlaşıldı. 30 kiloya kadar düşen genç kadın, laparoskopik heller miyotomi ameliyatıyla hastalığı atlattı. Operasyonun ardından yapılan tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı. Oğlu Muhammed Asaf'ı kucağına aldı. Verdiği mücadeleyi şöyle anlattı: Kendimi bildim bileli katı gıdalarda zorluk yaşadım. Teşhis geç konuldu, 30-35 kiloya kadar düştüm. Zayıflığımdan dolayı bazı özel klinikler gebe kalamayacağımı söylüyorlardı. Ameliyatla birlikte kilo almam tedavimi de olumlu etkiledi. Bu ameliyatla birlikte hamile de kaldım. Ameliyattan 6 ay sonra da hamile olduğumu öğrendim. 8 yıllık çocuk özlemim de akalazya tedavisinden sonra son buldu. Gizem Ezgi Biçen, doğru tedavi sayesinde iyileşti. Evladını kucağına alıp doktorunu ziyaret etti.