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    • Yaşam
    • 05.07.2022 08:19
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    • 05.07.2022 08:28
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    Halil Falyalı suikastında tetikçiye 350 bin TL: Metin Süs'ün Mustafa Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede Metin Süs'ün, annesi Zeynep Taşoğlu'nun hesabından tetikçi Mustafa Söylemez'e 350 bin lira gönderdiği belirtildi.

    Halil Falyalı suikastında tetikçiye 350 bin TL

    Tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Söylemez kardeşlerin ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçunda 12 yıla kadar hapsi istendi.


    Şüpheliler Metin Süs, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

    MASAK, SÜS'Ü ARAŞTIRDI
    Hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Tetikçilerden Mustafa Söylemez'in Kıbrıs'ta cinayeti işledikten sonraki gün soluğu yanında aldığı Metin Süs'le ilgili önemli detaylar dikkat çekti.

    Fotoğrafta: Mustafa Söylemez


    Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 22 Mart 2022 tarihli raporuna göre, Metin Süs'ün annesi Zeynep Taşoğlu'nun tetikçi Mustafa Söylemez'e 19 Ağustos 2021'de 2 ayrı işlemde toplam 350 bin lira gönderdiği saptandı.



        Fotoğrafta: Metin Süs ve Mustafa Söylemez
        Anne ifadesinde, hesabı oğlunun kullandığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık bu para trafiğinin cinayetle irtibatlı olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi barındırdığını vurguladı.



        Fotoğrafta: Metin Süs ve Sedat Peker

        SUİKAST ERTELENDİ
        İddianamede, "Eylem, 8 Şubat 2022'de gerçekleştirilmiş ise de eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat'ta gerçekleştirilmiştir" denildi.

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        Haberler Yaşam Halil Falyalı suikastında tetikçiye 350 bin TL: Metin Süs'ün Mustafa Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!
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