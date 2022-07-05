Halil Falyalı suikastında tetikçiye 350 bin TL: Metin Süs'ün Mustafa Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!





Fotoğrafta: Metin Süs ve Sedat Peker

SUİKAST ERTELENDİ

İddianamede, "Eylem, 8 Şubat 2022'de gerçekleştirilmiş ise de eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat'ta gerçekleştirilmiştir" denildi.