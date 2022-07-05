Halil Falyalı suikastında tetikçiye 350 bin TL: Metin Süs'ün Mustafa Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!

Tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Söylemez kardeşlerin ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçunda 12 yıla kadar hapsi istendi.
Şüpheliler Metin Süs, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.
MASAK, SÜS'Ü ARAŞTIRDI
Hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Tetikçilerden Mustafa Söylemez'in Kıbrıs'ta cinayeti işledikten sonraki gün soluğu yanında aldığı Metin Süs'le ilgili önemli detaylar dikkat çekti.
Fotoğrafta: Mustafa Söylemez
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 22 Mart 2022 tarihli raporuna göre, Metin Süs'ün annesi Zeynep Taşoğlu'nun tetikçi Mustafa Söylemez'e 19 Ağustos 2021'de 2 ayrı işlemde toplam 350 bin lira gönderdiği saptandı.