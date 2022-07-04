TEM'de feci kaza! Çalışma yapan işçilere araç çarptı: 2 ölü 5 yaralı

Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 34 EIG 330 plakalı hafif ticari aracı kullanan Emre K., Edirne istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Hafif ticari araç tel çalışması yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araçların geçişini tek şeritten sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Emre K. ve yanında bulunan Caner Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan ticari aracın arka koltuğunda oturan 2 kişiye ve tel çalışması yapan 3 işçiye ilk müdahalede bulunarak çevre hastanelere kaldırdı.