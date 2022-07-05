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    • Yaşam
    • 05.07.2022 08:39
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    • 05.07.2022 09:35
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    Kırklareli'nde feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

    Son dakika haberine göre Edirne - Bodrum seferini yapan bir yolcu otobüsü, Lüleburgaz'da devrildi. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    Kırklareli’nde feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

    Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

    Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

    Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

    Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.

    AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

    Kırklareli OTOBÜS KAZASI: 6 Ölü 25 Yaralı

    Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

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    Haberler Yaşam Kırklareli'nde feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
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