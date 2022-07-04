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    Bodrum'da çuvaldaki cesedin akıbeti oldu! Borç meselesi yüzünden öldürmüşler

    Bodrum'da çuval içerisinde ölü bulunan emlakçı Ümit Erol’un önce uyuşturulup tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Daha sonra ise asitle yakıldığı anlaşıldı...

    Çuval dolusu vahşet!

    Muğla Bodrum'- da bir kişi, bir hafta önce yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelendi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede içi toprak dolu bir çuval içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

    Cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler H.T.A., annesi F.N.A., G.İ., E.D., anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı.

    Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Erol'un borç-alacak nedeniyle öldürüldüğü tespit edildi. Olay günü şüphelilerin Erol'u uyuşturup, ardından tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    Daha sonra ise kurtulmak istedikleri cesedi içi toprak dolu bir çuvala koyup 20 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye attığı belirlendi.

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    Haberler Yaşam Bodrum'da çuvaldaki cesedin akıbeti oldu! Borç meselesi yüzünden öldürmüşler
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