13 yaşındaki M.E.Ş yanlış anlaşılma yüzünden görme yetisini kaybetti





SON AYAK

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun bu yıl 96'ncısı yapıldı. 40 bin kişinin izlediği koşuyu, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı 'Secret Power' isimli safkan at kazandı. Yarışta, üzücü anlar da yaşandı. 10 numaralı Dollar Man sakatlandı. Jokey Kadir Tokaçoğlu, yarıştan çekilme kararı aldı. Yapılan kontrollerde Dollar Man'in ön sol ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı. Talihsiz hayvanın uyutulduğu açıklandı. 20 yıllık jokey Tokaçoğlu ise yaşadığı olayı şöyle anlattı: Dollar Man'e güveniyordum, umutluyduk. İyi başladık, yarışı ön tarafta takip ettik. Bin 700'lerden sonra atımın ön ayaklarında rahatsızlık olduğunu hissettim. Yavaşlatmak istedim. Çünkü ön ayakları rahat değildi. Attan indiğimde ön sol ayak bileğinin kırıldığını gördüm. Bizim için o gün, güzel geçecekti. Fakat sonu kötü bitti.