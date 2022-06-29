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    13 yaşındaki M.E.Ş yanlış anlaşılma yüzünden görme yetisini kaybetti

    13 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.E.Ş., yanlış anlaşılma sonucu arkadaşından dayak yedi. Sol gözündeki görme yetisini kaybetti. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Göz göre ’kör’e

    İstanbul Esenyurt Ortaokulu'nda 1 ay önce 13 yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Bir arkadaşını da yanına alan Oktay Ç., "Kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek herkesin gözü önünde M.E.Ş.'yi darp etti. Annesi tarafından hastaneye götürülen öğrenci, sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadı. Talihsiz çocuk, LGS sınavına göz bandıyla girdi. Baba Bilal Şahin, "Uzağı görmüyor. Yakını da bulanık görüyor. Sağlıkçı olmak istiyordu, artık umudum yok" dedi.



    LGS SINAVINA GÖZ BANDIYLA GİRDİ
    Sağlıkçı olmak isteyen küçük çocuk, lise sınavına göz bandıyla katıldı. Uzağı göremediğini anlattı. M.E.Ş, "Benim arkadaşım hesabımdan o kişinin hesabına mesaj atmış. Beni bu yüzden dövdüler" dedi.



    İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET
    Mersin Toroslar'da 6 ay önce Barış Can Uçuk (24), işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'a (25) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil tutuklandı. Dün ise karan duruşması vardı. Savcı, sanık Uçuk'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de Uçuk'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.



        CANAVAR BABA
        Kocaeli Gebze'de yaşayan Mehmet Tabak (19), R.T. ile birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Tabak, sevgilisinin ailesi izin vermediği için evlenemedi. Kızın babası G.T, Mehmet Tabak'ı evine çağırdı. Konuşmaya giden genci evinin önünde başından vurarak öldürdü. Polis, baba G.T. ve akraba K.T.'yi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



        KUMA VAHŞETİ
        Balıkesir Erdemit'te Esra Kaçmaz'la (22) evli olan Harun Kaçmaz (24), eşinin üstüne kuma getirmek istedi. Bu konuda tartıştığı eşiyle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine araya giren anne Emine Kaçmaz ve baba Muzaffer Kaçmaz'ı darp etti. Kendisine engel olmaya çalışan 14 yaşındaki erkek kardeşi A.K., mutfakta ekmek bıçağı aldı. Abisinin göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Kaçmaz, hayatını kaybetti. A.K, gözaltına alındı.



        CANKURTARAN HAMLE
        İstanbul Beşiktaş'ta taksicilik yapan emekli astsubay Ali Teoman Sungur (59), 3 gün önce direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Trafik akışının yoğun olduğu sırada kavşağa girecekken son anda direksiyon kırdı. Kaldırımı çıktıktan sonra aracını yeşillik alanda durdurdu. Taksiden çıkan Sungur, daha sonra çevredekilere seslenerek kendini yere bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı uyguladıktan sonra Sungur'u hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu Barış Güray Sungur, "Vatansever, milletini seven, baba gibi babaydı. Başkalarına zarar vermemek için çekiyor" dedi. Taksici arkadaşı Aşkın Avşar ise "5 dakika önce şakalaşıyorduk, 5 dakika sonra vefat etti" diye konuştu.



            MEKSİKA AĞLIYOR
            Meksikali ünlü şarkıcı Yrma Lydya (21), 79 yaşındaki eşi Jesús Hernandez'den pek çok kez şiddet gördü. Boşanmaya karar verdi. Bir restoranda buluşan çiftten Hernandez, yemek sırasında Lydya'ya kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, kurtarılamadı. Hernandez, kaçmaya çalışırken kendisini tutuklayan polis memurlarına rüşvet vermeye çalıştı.



            YOK ARTIK!
            İstanbul Sancaktepe'de Gülşen ve Süleyman Alkan çifti, geçen yıl ağustosta çocuklarına alışveriş sitesinden ürün sipariş etti. Kargoyla gelen ürünle şok geçirdi. Kargoda insan dışkısına rastlayan çift, güvenlik kamera kayıtlarında ürünü getiren kargocunun apartmana büyük tuvaletini yapıp kargoya sildiğini fark etti. "Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" diyerek şikâyetçi oldu. Kargocu Halil D. "Kargoyu vermeye gittiğimde tuvaletimi tutamadım, altıma kaçırdım" dedi. Ancak savcılık, "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Arzu KAYA



            EBRU'NUN SIR SONU
            İstanbul Avcılar Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyen vatandaşlar, kayalıkların önünde ceset görünce ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, sır ölüm üzerine çalışma başlattı.



                SON AYAK
                Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun bu yıl 96'ncısı yapıldı. 40 bin kişinin izlediği koşuyu, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı 'Secret Power' isimli safkan at kazandı. Yarışta, üzücü anlar da yaşandı. 10 numaralı Dollar Man sakatlandı. Jokey Kadir Tokaçoğlu, yarıştan çekilme kararı aldı. Yapılan kontrollerde Dollar Man'in ön sol ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı. Talihsiz hayvanın uyutulduğu açıklandı. 20 yıllık jokey Tokaçoğlu ise yaşadığı olayı şöyle anlattı: Dollar Man'e güveniyordum, umutluyduk. İyi başladık, yarışı ön tarafta takip ettik. Bin 700'lerden sonra atımın ön ayaklarında rahatsızlık olduğunu hissettim. Yavaşlatmak istedim. Çünkü ön ayakları rahat değildi. Attan indiğimde ön sol ayak bileğinin kırıldığını gördüm. Bizim için o gün, güzel geçecekti. Fakat sonu kötü bitti.



                CAN YAKAN MANZARA
                Dünya, mülteci kriziyle sarsıldı. ABD-Meksika sınırındaki San Antonio da ise resmen bir facia yaşandı. Bölgede, bir TIR'ın arkasındaki konteynerdan 46 mültecinin cesedi çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayla ilgili ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı: TIR'ın şoförü, aracı yolun kenarına bırakıp bara gitti. Burada alkol aldı ve kavga etti. Tutuklandı. Araçtaki göçmenleri ise polise haber vermedi!



                3.5 SAATLİK SIR
                Tunceli'de yaşayan üniversiteli Gülistan Doku'dan 2020'den beri haber alınamadı. Günlerce süren arama çalışmalarında, izine bir türlü rastlanmadı. Son olarak ekipler, Sarı Saltuk viyadüğünü gören 3.5 saatlik güvenlik kamerasına ait görüntülere odaklandı. Çünkü Gülistan'ın cep telefonu sinyalinin en son tespit edildiği yer burasıydı! Kamera görüntüleri, netleştirilmek üzere Ulusal Kriminal Büro'ya yollandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu görüntüler iyileştirilirse Gülistan'ın oradan ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacak" ifadesini kullandı.



                    BU NE GAFLET
                    Türk Ocakları İstanbul Şubesi, düzenlediği sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da davet etti. Türk Ocakları Genel Merkezi, organizasyona tepki gösterdi. Açıklamada "Devlete seri katil diyenler, toplantımızda boy gösteremez" denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Bunu nasıl yaptınız? Bu gaflete nasıl kapıldınız?" diyerek sert tavrını dile getirdi. Genel Merkez tarafından Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle görevlerine son verildi.



                    ÇEKİÇLE SUİKAST
                    CIA eski şefi Daniel Hoffman, Putin'in devrileceğini iddia etti. Daily Beast'e yaptığı açıklamada, suikast planından bahsetti. "Putin, kafasına inen bir çekiçle ölmüş olacak. Ya da 'Sanatoryuma gitme zamanı' deyip onu kandıracaklar ve öldürecekler. Yapacakları şey tam olarak bu" dedi.



                    ÖLDÜRÜYO'RUS'
                    Rusya, önceki gün Kremenchuk'taki Amstor Alışveriş Merkezi'ne füze yolladı. Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarıyla vurulan ve saldırı anında içeride 1000 kişinin bulunduğu binadan eser kalmadı. Enkazdan şu ana kadar 18 ceset çıkarıldı. Molozların arasında hala onlarca cansız bedenin olabileceği hatırlatıldı. Kremlin, "Alışveriş merkezinin hedef alınmadığını, operasyonun bölgedeki mühimmatlara yönelik yapıldığını" açıkladı.
                    Tatyana Brigadirenko can verdi. Enkazda, Elena Poliakova'nın cesedi aranıyor.



                        DEMİR YUMRUK
                        Aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu çete, demir çelik fiyatlarıyla oynadı. Devleti 25 milyar lira zarara uğrattı. Demir Yumruk operasyonuyla hepsi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; demir-çelik sektöründe tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, soruşturma başlattı. Örgütlerin, piyasayı manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı. 105 milyar liralık sahte fatura ile kamunun 25 milyar lira zarara uğratıldığı saptandı. 29 ilde 374 şüpheliye yönelik Demir Yumruk operasyonu yapıldı. Aralarında Erol Evcil'in de olduğu 3 ayrı suç örgütü lideriyle birlikte 250 kişi gözaltına alındı. 14 fabrika ve 850 adreste arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Suç örgütünün, WhatsApp ve Signal uygulamalarında kendi aralarında yapılan yazışmalarda, paravan şirketlerin yapısı ve çeklerin ciro silsilesi ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Bursa'da Nesim Malki cinayeti azmettiricisi olarak hapis yatan Erol Evcil'in suç örgütünün yöneticisi olduğu iddia edildi.



                        43 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 42 milyon 949 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 295'er lira, 4 bilenler 782'şer lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

                        ACI BİBER!
                        Kilis'te acı biber tarladan 6 liraya çıktı. Markette 15 liraya satıldı. Üreticiler şaşırdı.

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                        Asgari ücrete ek zam! Gözler komisyonda...
                        Haberler Yaşam 13 yaşındaki M.E.Ş yanlış anlaşılma yüzünden görme yetisini kaybetti
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