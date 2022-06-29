13 yaşındaki M.E.Ş yanlış anlaşılma yüzünden görme yetisini kaybetti

İstanbul Esenyurt Ortaokulu'nda 1 ay önce 13 yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Bir arkadaşını da yanına alan Oktay Ç., "Kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek herkesin gözü önünde M.E.Ş.'yi darp etti. Annesi tarafından hastaneye götürülen öğrenci, sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadı. Talihsiz çocuk, LGS sınavına göz bandıyla girdi. Baba Bilal Şahin, "Uzağı görmüyor. Yakını da bulanık görüyor. Sağlıkçı olmak istiyordu, artık umudum yok" dedi.
LGS SINAVINA GÖZ BANDIYLA GİRDİ
Sağlıkçı olmak isteyen küçük çocuk, lise sınavına göz bandıyla katıldı. Uzağı göremediğini anlattı. M.E.Ş, "Benim arkadaşım hesabımdan o kişinin hesabına mesaj atmış. Beni bu yüzden dövdüler" dedi.
İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET
Mersin Toroslar'da 6 ay önce Barış Can Uçuk (24), işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'a (25) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil tutuklandı. Dün ise karan duruşması vardı. Savcı, sanık Uçuk'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de Uçuk'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.