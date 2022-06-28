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    • Yaşam
    • 29.06.2022 01:51
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    • 29.06.2022 01:51
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    Yunan geri itti, Türkiye imdada yetişti! İzmir ve Aydın'da 187 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Urla, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 108 göçmen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İzmir ve Aydın’da 187 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

    Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.

    AYDIN'DA 79 GÖÇMEN KURTARILDI
    Kuşadası ilçesi açıklarında ise 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Öte yandan ekipler, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

    Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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    Haberler Yaşam Yunan geri itti, Türkiye imdada yetişti! İzmir ve Aydın'da 187 düzensiz göçmen kurtarıldı
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