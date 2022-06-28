Yunan geri itti, Türkiye imdada yetişti! İzmir ve Aydın'da 187 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.

AYDIN'DA 79 GÖÇMEN KURTARILDI

Kuşadası ilçesi açıklarında ise 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



