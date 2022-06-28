Manisa'da korkunç olay! Bir süredir ayrı olduğu eşini ve oğlunu vurarak öldürdü

Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü. Yaşlı adam apartman çıkışında polislere suç aletiyle birlikte yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.
Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.