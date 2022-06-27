Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda sayı yükseliyor! 166 kişi 33 milyon TL

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde müşterilerinden topladıkları altın, döviz ve TL ile ortadan kaybolduktan sonra yakalanan 6 kuyumcu ile ilgili soruşturmada mağdur sayısı 166'ya, dolandırılan para miktarı ise 33 milyon TL'ye çıktı.



Emek Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., 23 Haziran'da uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve TL ile ortadan kayboldu. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşteriler, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.