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    • Yaşam
    • 25.06.2022 09:03
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    • 25.06.2022 09:06
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    Bursa'da eğlence mekanına ateş açıldı! 1'i polis 6 yaralı

    Bursa'da ana yol üzerindeki bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 poli 6 kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Bursa’da eğlence mekanına ateş açıldı! 1’i polis 6 yaralı

    Bursa'da Orhangazi'de ana yol üzerindeki bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı.

    Olay, saat 03.30 sıralarında Orhangazi'de Ana yol üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlenmek için mekana gelen 3 kişi mekanda bir süre eğlendikten sonra dışarı çıktı. Dışarıda bir başka grupla tartışmaları kısa sürede kavgaya döndü. Olay sonrasında 3 kişi mekandan ayrıldı.

    Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden H.C. (56) elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanında doğru ateş etti.
    Biri polis 6 kişi yaralandı

    Eğlence mekanından kapanış saatinde gerçekleşen olay sonrasında olay yerinde olan polis memuru Özgür Kaya (44) sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayda eğlence merkezinde çalıştıkları belirlenen Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ağır yaralandı.

    Yine eğlence mekanının önünde bulunan B.U. (35), S.U.(26) ve F.U. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandılar. Yaralılardan polis memuru Özgür Kaya'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaralılar özel araç ve ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

    Olay sonrasında hastane ve eğlence merkezinin önüne çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri 3 kişilik grup içinde yer aldıkları belirlenen M.D. ile A.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Eğlence merkezine tüfekle ateş açtığı ileri sürülen H.C.'nin yakalanması için ise polis ekipleri araştırma başlattı. Savcılık ve polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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