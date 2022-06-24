Zonguldak'ta korkunç olay! Dini nikahlı eşi ile bebeğini öldüren cani baba ardından intihar etti

Kan donduran olay Zonguldak Çaycuma'da meydana geldi. 41 yaşındaki Seyfullah Uslu, dün akşam saatlerinde geçimsizlik yaşadığı dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'le tartıştı.

Cinnet getiren Uslu, eşi ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile kurşun yağdırdı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Uslu, daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup tetiğe bastı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

BİR AİLE YOK OLDU

3 yaşındaki Nazlı Erva'nın nüfusa annesinin soyadıyla kayıt edildiği belirlendi.

Resmi nikahlı eşinden ayrılan Yasemin Öztürk, dini nikahlı Uslu'yla yaşamaya başladı. Öztürk, kızının babalık tartışmaları yüzünden bir TV programına katıldı. Nazlı Erva'nın biyolojik babası Seyfullah Uslu çıktı.