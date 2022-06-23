İtalya’daki helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün cenazesi yurda getirildi





NE OLMUŞTU?

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuş, helikopterin enkazını ise 11 Haziran'da bin 922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde ulaşılmıştı.