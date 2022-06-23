Ankara - İstanbul yolunda facianın eşiğinden dönüldü! İplik yüklü tır alev alev yandı

Olay, 23.45 sıralarında Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü TIR ile H.B idaresindeki 27 Y 9480 plakalı meyve taşıyan TIR çarpıştı.