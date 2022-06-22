Turizm cenneti Marmaris alevlere teslim oldu! Şiddetli rüzgarla büyüyen yangına ekipler hızla müdahalede bulundu

Marmaris'te Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına ilişkin, "Alevlere ilk 8 dakikada müdahale ettik. Yangını söndürmek için 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz çalışıyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde" açıklamasında bulundu.