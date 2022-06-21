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    • Yaşam
    • 21.06.2022 21:21
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    • 21.06.2022 21:26
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayılmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olaya karadan ve havadan müdahale sürüyor.

    Marmaris ilçesinde korkutan yangın

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

    Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

    Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

        Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı
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