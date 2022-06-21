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    • Yaşam
    • 21.06.2022 08:35
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    • 21.06.2022 08:35
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    Ceren Ataman bir yalana servet kaptırdı! FETÖ tuzağı yine devrede

    Son dakika haberi! Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman, 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini kaptırdı. Daha önce de ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu ve ünlü finansçı Aysun Mercan dolandırıcıların kurbanı olmuştu.

    Bir yalana servet kaptırdı!

    Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'u geçen yıl 31 Ekim'de telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığını öne sürdü. Sözde polisler, kadını gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti.

    Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti.

    Prof. Dr. Nilüfer Narlı

    Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ceren Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu kaptıran Ataman, toplamda 36 milyon liraya denk gelen dövizini alanların parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağı söylenmesine rağmen arayan olmayınca şikayetçi oldu.

    DOLANDIRICILARA GÖZALTI
    Asayiş Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da 36 şüpheli yakalandı.



    Prof. Dr. Ahmet Demirel

    Ceren Ataman'ı dolandıranlarla aynı kişiler çıkan şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ayda toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.


        Eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu

        Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koydu.


        14 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam Ceren Ataman bir yalana servet kaptırdı! FETÖ tuzağı yine devrede
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