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    • 21.06.2022 07:48
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    • 21.06.2022 07:57
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    HAVA DURUMU | İstanbul güne sağanak yağışla uyandı! Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı

    Son dakika hava durumu haberi! İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'la birlikte 32 il için sarı kodulu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 21 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı

    İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

    Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

    Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        RÜZGAR
        Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın'ın iç kesimleri ve Kastamonu'nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın kuzeybatısı, Eskişehir'in doğusu, Afyonkarahisar'ın Doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir'in güneyinde, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğusu) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YALOVA °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KÜTAHYA °C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve İskenderun Körfez çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Osmaniye, İskenderun Körfezi ve Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C
        Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri ile Eskişehir'in kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 21°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, alıklarla yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜMÜŞHANE °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Kars, Erzurum ve Erzincan ile Tunceli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul güne sağanak yağışla uyandı! Meteorolojiden 32 il için sarı kodlu uyarı
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