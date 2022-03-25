Ünlü sosyolog Narlı’yı dolandıranlara 7,5 yıl hapis ve 1,2 milyon para cezası

Sabah'ta yer alan habere göre, Sanık Sakar ifadesinde, "Ayın birinde İstanbul'a dosyam için ve iş sezonu için geldim. Ayın ikisinde müştekiden poşeti alan ben değilim. O gün yorgundum akşam dörde kadar uyudum ve bir Avm'ye gittim. Ayın 4ünde arkadaşım aradı arkadaşım bir poşet alacaksın Urfa'ya yollayacaksın dedi. Ne olduğunu bilmiyordum polisler beni aldı. Hiç bir şeyden haberim yoktu. Arkadaşımın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Şişlideyken polisler beni aldı. Gerçekten bu olayla bir alakam yok. 65 yaşında annem ve babam var onlara bakacak kimse yok onlara böyle bir şeyi yapıp yalnız bırakamam. Arkadaşım memlekette bana Yardımcı oluyordu. O yüzden benden istediği şeyin nedenini sormadım. Müştekiyi ayın 4ü hariç hiç görmedim sadece 30 saniye yüzünü gördüm' diyerek kendisini savundu.